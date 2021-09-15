В Казани пенсионерка перевела мошенникам более 5 млн рублей

64-летняя пенсионерка из Казани стала жертвой телефонных мошенников. Она обратилась в отдел полиции «Япеева», сообщили в пресс-службе мэрии города.

Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что со счета потерпевшей мошенники, используя доверенность, пытаются снять средства — ей было предложено срочно перевести деньги на другой, «защищенный» счет. Пенсионерка поверила злоумышленнику и согласилась. После ей позвонила неизвестная девушка — она представилась сотрудником банка и сказала поехать в банк, снять определенную сумму денег, а также оформить кредиты.

Фото: kzn.ru

Со слов злоумышленницы, деньги нужно было переводить на разные счета, которые она продиктовала. Она звонила женщине несколько дней и просила повторять эти действия. Потерпевшей был причинен материальный ущерб на сумму более 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Летом 79-летний житель Казани перечислил на мошеннические счета 255 тысяч рублей — пенсионеру позвонил злоумышленник под видом его сына и сообщил, что сбил человека. Сыну пенсионер не звонил, поскольку думал, что тот задержан. Позже злоумышленники увеличили сумму необходимой взятки и сказали казанцу оформить кредит. Он уже направлялся в офис банка, когда его сын позвонил ему и сообщил, что с ним все в порядке. Пожилой человек понял, что его обманули, и обратился в полицию.



Алексей Нечаев