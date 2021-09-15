Стоимость iPhone 13 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ составит 159,9 тыс. рублей — это много или мало?

На официальном сайте Apple появились цены на линейку iPhone 13 в России. iPhone 13 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ будет стоить 159,9 тыс. рублей.

iPhone 13 Pro с такими же характеристиками обойдется в 149,9 тыс. рублей. iPhone 13 mini будет стоить 69,9 тыс. рублей за 128 Гб, iPhone 13 — 79,9 тысячи.

Смартфоны были презентованы вчера, внешне они крайне похожи на 12-е поколение. Одним из главных нововведений в дизайне смартфонов стал уменьшенный экранный вырез при сохранении диагонали дисплеев прошлого поколения, что произошло впервые с момента запуска системы Face ID. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — теперь они выстроены по диагонали. При съемке видео смартфоны научились размывать фон.

Фото apple.com

В России оформление предзаказа на новые iPhone будет доступно с 22 сентября. В продажу новинки поступят 24 сентября.

iPhone 13 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ за 159,9 тыс. рублей — это:

$2,1 тыс. по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. На 10 тыс. рублей дешевле, чем раскладной флагман от Samsung — Galaxy Z Fold 3 с 512 Гб памяти — его продают на официальном сайте компании за 169,9 тыс. рублей.

— Galaxy Z Fold 3 с 512 Гб памяти — его продают на официальном сайте компании за 169,9 тыс. рублей. В 23 тыс. раз меньше, чем стоимость смартфона Falcon SuperNova iPhone Pink Diamond — его цена составляет $48,5 миллиона.

— его цена составляет $48,5 миллиона. В 80 раз больше, чем стоимость iPhone 5s на 16 Гб «с рук» — на «Авито» его можно приобрести за 2 тыс. рублей.

— на «Авито» его можно приобрести за 2 тыс. рублей. В 1,6 раза больше, чем сможет получить россиянин за прививку от ковида : осенью можно будет выиграть 100 тыс. рублей, если пройти вакцинацию.

Фото: Максим Платонов

На 10 тыс. больше, чем предлагают в Казани на одной из высокооплачиваемых работ в сентябре — разработчик «1С» может получать 150 тыс. рублей в месяц.

— разработчик «1С» может получать 150 тыс. рублей в месяц. Равносильно стоимости автомобиля ВАЗ 2114 Samara 2013 года выпуска с пробегом 140 тыс. км.

Алексей Нечаев