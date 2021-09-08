В Казани назвали самую высокооплачиваемую вакансию сентября

Фото: Максим Платонов

В сентябре в топ самых высокооплачиваемых вакансий в Казани вошли разработчик «1С», middle frontend developer (jQuery), главный бухгалтер группы компаний, проектный менеджер, инженер-программист АСУ ТП.

Исследование провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Разработчику «1С» предлагают от 120—150 тыс. рублей. От 120—140 тыс. рублей может получать middle frontend developer (jQuery), Зарплату от 100 тыс. рублей обещают главному бухгалтеру группы компаний. Проектный менеджер может получать от 80—100 тыс. рублей, а инженер-программист АСУ ТП — от 80 тыс. рублей.

Фото: Максим Платонов

Эксперты составили топ-5 наиболее привлекательных предложений о работе в Казани в первый месяц лета. Самой привлекательной вакансией июня, по мнению специалистов, было предложение на должность менеджера по развитию BIM-технологий с заработной платой от 150 тысяч рублей. Следующие вакансии в топе занимают программисты — разработчикам «1С» предлагают сразу две вакансии, где зарплата 120—140 тысяч рублей или от 100 тысяч рублей. Замыкают топ-5 лучших вакансий территориальный менеджер — от 90 тысяч рублей и юрист — 90 тысяч рублей.



Алексей Нечаев