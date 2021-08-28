Собянин: около 200 мигрантов депортировали из Москвы за правонарушения в последние месяцы

Фото: Максим Платонов

Ряд серьезных правонарушений с участием мигрантов зафиксировали в Москве в последние месяцы, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что из РФ депортировали сотни человек после серьезных правонарушений, в том числе массовых драк, с участием мигрантов, которые зафиксировали в последнее время в Москве.

— Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну, — заявил Собянин.

При этом большинство мигрантов в столице ведет себя законопослушно -они регистрируются, получают и оплачивают патенты, трудятся на порой тяжелых работах, добавил мэр.

В начале августа сообщалось, что насчитывается более 700 тыс. выходцев из стран СНГ, нелегально находящихся в России. Об этом стало известно на совещании у первого замминистра внутренних дел РФ генерал-полковника полиции Александра Горового с послами иностранных государств.

Алексей Нечаев