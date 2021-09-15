На казанском жировом комбинате сменился гендиректор — предыдущего назначили в июле

Фото: Максим Платонов (архив)

Новым генеральным директором АО «Казанский жировой комбинат» назначен Дмитрий Максимов, следует из данных портала раскрытия корпоративной информации. На этом посту он сменил Наталью Дорохову, которая возглавила предприятие в июле 2021 года.



Максимов ранее возглавлял АО «Аромат», которое занимается контрактным производством парфюмерии и косметики. Новым руководителем компании после его ухода на казанский жировой комбинат назначен Ленар Хайрутдинов.

В июле Дорохова сменила на посту гендиректора казанского жирового комбината Марселя Хакимова, который возглавил предприятие в 2018 году. До этого с 2017 по 2020 года она работала заместителем гендиректора казанского жирового комбината по логистике, а с марта 2020 года — генеральным директором АО «Нэфис-Биопродукт».



Татьяна Демина