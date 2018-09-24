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Промышленность

На одном из предприятий «Нэфис» сменился руководитель

12:59, 24.09.2018
На одном из предприятий «Нэфис» сменился руководитель
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Новым руководителем в АО «Казанский жировой комбинат», входящим в группу компаний «Нэфис», стал Марсель Хакимов. Это следует из сообщения «Спарк.Интерфакс».

Ранее Хакимов занимал должность заместителя генерального директора по производству на предприятии. До этого АО «КЖК» руководил Алексей Петров.

Ранее сообщалось, что «Казанский жировой комбинат» приостановил работу на время чемпионата мира по футболу — 2018. В ГК «Нэфис» информацию опровергли.

Промышленность Татарстан
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