Главное о коронавирусе на 15 сентября: бесполезность массовой ревакцинации, итоги лотереи среди привитых

Фото: Максим Платонов

К бизнес-омбудсмену РТ стали меньше обращаться по теме COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 47 новых случаев COVID-19. Всего на 15 сентября в республике зарегистрировали 26 213 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 22 807 человек, в том числе 31 — за минувшие сутки.

Коронавирус уже не является главной темой обращений для малого бизнеса Татарстана, сейчас они лишь на четвертом месте по частоте, сообщил уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. «Но это не повод для успокоения для всех нас», — заявил он. На первом месте по количеству обращений к бизнес-омбудсмену Татарстана вопросы в сфере налогового регулирования (21,3%). На втором месте по частоте обращений — запросы на консультации по поводу споров хозяйствующих субъектов (17,2%), на третьем — вопросы в сфере земельно-имущественных отношений (14,7%). На четвертом месте — обращения, связанные с «ковидными» ограничениями.

Фото kremlin.ru

Путин ушел на самоизоляцию

За последние сутки в России выявили 18 841 новый случай коронавируса, выздоровели 17 039 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 7 194 926 человек, а выздоровевших — до 6 435 072 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 792 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 195 041 человек.

Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию после того, как в его окружении были выявлены заболевшие коронавирусом, сообщили в Кремле. Сколько продлится карантин, не известно. За день до этого глава государства не исключил ухода на карантин из-за заболеваемости коронавирусом. «Даже в моем окружении возникают проблемы с этим ковидом, надо разобраться, что там реально происходит», — заявил он.

Путин после ухода на самоизоляцию сказал, что в его окружении коронавирусом заболели сразу несколько человек. Причиной заражения одного из них могло стать то, что он «поздновато ревакцинировался». По словам президента, титры антител у него после вакцинации остаются высокими.

Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию от COVID-19 прошли уже 46 млн россиян. В центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что около 1 млн россиян уже полностью привиты препаратом «ЭпиВакКорона». Под наблюдением врачей в России находятся 723 тыс. пациентов с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, проходит пандемию достойно, с гораздо лучшими показателями, чем во многих других странах. Она отметила, что по показателю «количество заболевших на 100 тысяч населения» Россия не поднималась выше 60 места в общем рейтинге стран.

Углубленную диспансеризацию в России уже прошли порядка 212 тысяч человек, 84% из них болели COVID-19 и имеют два и более хронических заболеваний, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Особая роль в сохранении жизни и здоровья наших граждан принадлежит углубленной диспансеризации. В рамках исполнения вашего поручения с 1 июля в регионах такая работа началась. Диспансеризацию сможет пройти любой желающий, но пристальное внимание тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию», — сказала она на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Фото: Ринат Назметдинов

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко смягчил введенные в июне из-за коронавируса ограничения на число участников массовых мероприятий, разрешив заполнять до 50% мест в зале при наличии у людей прививочного сертификата, ПЦР-теста или сведений о перенесенном COVID-19 за последние полгода.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что бюллетени проголосовавших на выборах в Госдуму пациентов с коронавирусом, лечащихся в закрытых медучреждениях, 14 дней будут оставаться в «красной зоне» в сейф-пакетах. Она отметила, что голосование в «красных зонах» будет проходить в один день. Члены участковых избирательных комиссий (УИК) будут проводить голосование с использованием всех средств индивидуальной защиты.

Тиражная комиссия утвердила результаты отбора 500 победителей первого тиража розыгрыша денежных призов от правительства среди граждан, которые сделали прививку от коронавируса. Номера победивших сертификатов можно будет узнать сегодня на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Всего будет определена 1 тысяча победителей — каждый получит по 100 тыс. рублей. Второй тираж розыгрыша состоится 14 октября 2021 года.

Фото mos.ru

ВОЗ против введения паспортов о вакцинации

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразилось 225 823 928 человек, 4 649 577 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (41 365 255). На второй строчке — Индия (33 316 755), на третьей — Бразилия (21 019 830), на четвертой — Россия (7 072 825, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 007 436).



Больше всего смертей зафиксировано в США (663 936). За ними следуют Бразилия (587 797), Индия (443 497), Мексика (269 016), Перу (198 840) и Россия (190 793).

Группа ученых, среди которых сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликовала в научном журнале The Lancet данные о бесполезности массовой ревакцинации против COVID-19. По их данным, существующие вакцины достаточно эффективны. В массовой ревакцинации нет острой необходимости. При этом, отмечают специалисты, слишком раннее или частое введение повторных доз препаратов может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре. Это касается вакцин Pfizer и Moderna (мРНК-вакцины) и «Спутника V» (вакцина на основе аденовируса). В статье подчеркивается, что преимущества вакцинации против COVID-19 перевешивают риски от заражения коронавирусом.



Фото who.int

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент выступает против введения паспортов о вакцинации для путешественников, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Причина — на данный момент в мире нет равного доступа к вакцинации. Введение COVID-паспортов будет дискриминацией. «Но в будущем, когда повысится охват вакцинацией, можно рассмотреть такую возможность», — сказал Гебрейесус.

Мир будет готов к следующим пандемиям только тогда, когда страны смогут создавать новые вакцины в течение 100 дней, передает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на отчет Фонда Билла и Мелинды Гейтса. В опубликованном отчете содержался призыв ко всем странам мира вкладывать больше средств в системы здравоохранения и, в частности, в производство вакцин. Сообщается, что еще шесть лет назад американский предприниматель предупреждал, что самым страшным потенциальным убийцей для мира станет пандемия.

Португальцам больше не нужно носить маски на улице, парламент страны решил отменить это правило. Обязательное ношение средств индивидуальной защиты в Португалии ввели на фоне второй волны коронавируса прошлой осенью. Срок действие закона, регулирующего это положение, истек 13 сентября. Португальские власти решили его не продлевать, но жители и гости Португалии все же должны носить маски в общественных местах — транспорте, школах, магазинах, театрах и кинотеатрах.

Фото wikipedia.org

Специалисты центра вакцинации еще в одном городе Японии выявили инородные вещества в вакцине от коронавируса компании Pfizer. На этот раз инородное вещество в вакцине обнаружено в одной из ампул, доставленных в центр вакцинации города Сакаи префектуры Осака. В августе в вакцине Moderna были обнаружены примеси в виде металлической крошки. Министерство здравоохранения остановило применение трех лотов вакцины общим объемом 1,63 миллиона доз. К моменту отзыва ее распределили по 889 центрам вакцинации и уже использовали на 55 из них.

Аризона первой из американских штатов обратилась в суд с требованием признать неконституционными последние инициативы администрации США, которые вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для миллионов федеральных служащих и работников частных компаний, объявил генеральный прокурор штата Марк Брнович.

Алексей Нечаев