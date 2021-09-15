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Губерниев: «Зенит» — молодец, «Барселона» нынче дрова»

10:44, 15.09.2021
Губерниев: «Зенит» — молодец, «Барселона» нынче дрова»
Фото: youtube.com

Телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев кратко выразился о старте «Зенита» и «Барселоны» в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Зенит», кстати, в целом молодец! «Барселона» нынче дрова!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, «Зенит» накануне уступил на выезде лондонскому «Челси» со счетом 0:1. Единственный мяч был забит на 69-й минуте форвардом хозяев Ромелу Лукаку.

«Барселона» у себя дома крупно проиграла немецкой «Баварии» — 0:3. Это была первая игра «сине-гранатовых» в Лиге чемпионов после ухода Лионеля Месси во французский ПСЖ.

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