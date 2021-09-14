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«Зенит» проиграл «Челси» в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов

23:50, 14.09.2021
«Зенит» проиграл «Челси» в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов
Фото: vk.com/zenit

«Зенит» уступил в гостях английскому «Челси» (0:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

Решающим стал удар нападающего хозяев Ромелу Лукаку на 69-й минуте встречи. Он отправил мяч в сетку, перепрыгнув в верховой борьбе защитника петербуржцев Дмитрия Чистякова.

Фото: vk.com/zenit

В концовке встречи Артем Дзюба мог сравнять счет, но не реализовал свой момент.

В другом матче этой группы итальянский «Ювентус» на выезде крупно обыграл шведский «Мальме».

Напомним, ранее полузащитник «Челси» Жоржиньо был признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА.

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