«Зенит» проиграл «Челси» в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов
«Зенит» уступил в гостях английскому «Челси» (0:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.
Решающим стал удар нападающего хозяев Ромелу Лукаку на 69-й минуте встречи. Он отправил мяч в сетку, перепрыгнув в верховой борьбе защитника петербуржцев Дмитрия Чистякова.
В концовке встречи Артем Дзюба мог сравнять счет, но не реализовал свой момент.
В другом матче этой группы итальянский «Ювентус» на выезде крупно обыграл шведский «Мальме».
Напомним, ранее полузащитник «Челси» Жоржиньо был признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА.СпортФутбол
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