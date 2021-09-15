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В Татарстане заработала онлайн-платформа для фермеров

08:11, 15.09.2021
В Татарстане заработала онлайн-платформа для фермеров
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане заработала онлайн-платформа для фермеров, которая совмещает возможности электронной торговли, привлечения инвестиций и маркетплейса. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ.

Экосистема сельского хозяйства Agraroom позволяет вести электронную торговлю, привлекать инвестиции и включает в себя маркетплейс услуг на одной площадке.

«Цифровая платформа позволяет фермерам делать выгодные продажи и заключать сделки в один клик. Все без участия посредников. Сервис удобен и для покупателей. В этой системе нет перекупщиков. Agraroom позволяет продавать натуральные продукты по цене производителя», — передает сообщение ведомства ТАСС.

Сейчас программа работает в тестовом режиме. С платформой работают порядка 30 производителей. Презентуют платформу в дни Международного форума Kazan Digital Week 2021, который пройдет с 21 по 24 сентября.


Ольга Плешкова
Общество Татарстан

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