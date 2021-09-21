В период с 21 по 24 сентября 2021 года в столице Республики Татарстан г. Казани состоится Международный форум Kazan Digital Week — 2021. Мероприятие, ориентированное на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг, планируется провести в смешанном (офлайн + онлайн) формате в современном Международном выставочном центре «Казань Экспо», который оснащен выставочными павильонами, сессионными залами, открытыми демонстрационными площадками, комфортной транспортной и рекреационной инфраструктурой.
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В рамках Форума 2021 года планируется организация масштабной выставки в Павильоне № 1 МВЦ «Казань Экспо». Участие в данной выставке — это возможность продемонстрировать свою продукцию широкой аудитории специалистов, а также привлечь новых потенциальных заказчиков и партнеров.
Форум привлечет более 2500 участников из наиболее известных и узнаваемых компаний, а также влиятельных людей из сферы цифровых технологий. На выставке будут работать ведущие российские и зарубежные СМИ. Участвуя в выставке, Вы и Ваши проекты окажутесь среди новейших решений и самых передовых технологий, открывая для вашей организации рынок будущего.
Выставка «Kazan Digital Week — 2021» пройдёт под эгидой Правительства Российской Федерации, первые лица государства примут участие в торжественном открытии выставки, а также посетят стенды ключевых экспонентов.
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