Международный форум Kazan Digital Week – 2021

В период с 21 по 24 сентября 2021 года в столице Республики Татарстан г. Казани состоится Международный форум Kazan Digital Week — 2021. Мероприятие, ориентированное на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг, планируется провести в смешанном (офлайн + онлайн) формате в современном Международном выставочном центре «Казань Экспо», который оснащен выставочными павильонами, сессионными залами, открытыми демонстрационными площадками, комфортной транспортной и рекреационной инфраструктурой.

Тематика выступлений:

Кибербезопасность нового времени

Интеллектуальные транспортные системы

Ситуационные центры

Инновации, интегрированные в бизнес

Экосистема финтех

Цифровые технологии в здравоохранении и медицине

Цифровая индустрия 4.0

Цифровые технологии в образовании

Цифровые технологии в культуре

Цифровые технологии в сфере сельского хозяйств

В рамках Форума 2021 года планируется организация масштабной выставки в Павильоне № 1 МВЦ «Казань Экспо». Участие в данной выставке — это возможность продемонстрировать свою продукцию широкой аудитории специалистов, а также привлечь новых потенциальных заказчиков и партнеров.



Форум привлечет более 2500 участников из наиболее известных и узнаваемых компаний, а также влиятельных людей из сферы цифровых технологий. На выставке будут работать ведущие российские и зарубежные СМИ. Участвуя в выставке, Вы и Ваши проекты окажутесь среди новейших решений и самых передовых технологий, открывая для вашей организации рынок будущего.

Выставка «Kazan Digital Week — 2021» пройдёт под эгидой Правительства Российской Федерации, первые лица государства примут участие в торжественном открытии выставки, а также посетят стенды ключевых экспонентов.