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Семак об акции BLM: «Преклонять колено готов только перед богом»

07:50, 15.09.2021
Семак об акции BLM: «Преклонять колено готов только перед богом»
Фото: vk.com/zenit

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к акции Black Lives Matter (BLM) против расизма и насилия в отношении чернокожих.

Накануне ночью петербургский клуб уступил на выезде лондонскому «Челси» (0:1) в матче группового раунда Лиги чемпионов. До стартового свистка арбитра иностранные игроки «Зенита», за исключением украинца Ярослава Ракицкого, преклонили колено вместе с футболистами хозяев, поучаствовав в акции BLM.

«Это личное право каждого человека. Мое — другое. Я уважаю права всех людей, но преклонять колено я готов только перед богом», — сказал рулевой питерцев.

Фото: vk.com/zenit

Напомним, Семак был признан лучшим тренером Российской Премьер-лиги (РПЛ) по итогам прошлого сезона. «Зенит» под его руководством в третий раз подряд стал чемпионом страны.

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