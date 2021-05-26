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Семак из «Зенита» — лучший тренер РПЛ в сезоне-2020/21

17:25, 26.05.2021
Семак из «Зенита» — лучший тренер РПЛ в сезоне-2020/21
Фото: vk.com/zenit

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в завершившемся сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Семак в третий раз подряд привел «Зенит» к чемпионству в РПЛ. В прошедшем сезоне петербургский клуб стал чемпионом страны за два тура до конца чемпионата.

Победителя номинации определяли тренеры и капитаны клубов-участников, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также комментаторы телеканала «Матч Премьер» — главного вещателя РПЛ.

Напомним, лучшим молодым игроком прошедшего сезона в РПЛ признали хавбека «Рубина» Хвичу Кварацхелию.

СпортФутбол
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