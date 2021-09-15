В России в начале 2022 года запустят Школьную футбольную лигу

Российский футбольный союз (РФС) планирует запустить в начале 2022 года Школьную лигу. О планах по созданию нового турнира сообщил президент РФС Александр Дюков.

Школьная футбольная лига должна стать логичным продолжением проекта «Футбол в школу», который был запущен в 8 регионах страны, в том числе в Татарстане. С нынешнего учебного года в школах республики третьим уроком по физкультуре стал урок футбола.

«Команды будут участвовать в соревнованиях, в начале следующего года заработает единая Школьная футбольная лига. Очень важно, чтобы ребята не только тренировались, но и соревновались», — отметил Дюков.

Фото: rfs.ru

В Татарстане 24 школы попали в пилотный проект по реализации совместного проекта Министерства образования и науки РТ и Российского футбольного союза «Футбол в школе». В школах Казани, Зеленодольского, Верхнеуслонского, Заинского, Высокогорского районов будут проходить уроки футбола.