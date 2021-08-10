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В 24 школах Татарстана начнут проводить уроки футбола

12:19, 10.08.2021
В 24 школах Татарстана начнут проводить уроки футбола
Фото: mon.tatarstan.ru

В Татарстане 24 школы попали под пилотный проект по реализации совместного проекта Министерства образования и науки РТ и Российского футбольного союза «Футбол в школе». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

В школах Казани, Зеленодольского, Верхнеуслонского, Заинского, Высокогорского районов будут проходить уроки футбола. Для этого повысят квалификацию физруков республики, а также привлекут победителей и призеров физкультурной олимпиады прошлых лет.

Программа модуля «Футбол» в рамках предмета «Физкультура» разработана Министерством просвещения РФ.

В начале августа в правительстве Татарстана утвердили план мероприятий в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года.

Ольга Плешкова
ОбществоОбразование Татарстан
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