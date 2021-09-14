Яруллин оформил дубль против «Витязя». У него уже 3 гола за «Трактор»

«Трактор» в гостях обыграл подмосковный «Витязь» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Решающими стали два гола защитника Альберта Яруллина. Вначале он вывел свою команду вперед при счете 2:2, а за минуту до конца встречи принес победу челябинцам. Отметим, что голевую передачу на второй гол отдал экс-нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев.

Это уже третья заброшенная шайба Яруллина в составе «Трактора» в текущем сезоне. Всего в его активе 5 (3+2) набранных очков в 5 матчах КХЛ.

Напомним, Яруллин перешел в «Трактор» в мае нынешнего года после того, как не смог получить желаемый по сроку контракт в «Ак Барсе».