Ростуризм рассматривает возможность запуска чартера Казань — Минеральные Воды

Фото: Максим Платонов

Ростуризм рассматривает возможность запуска чартерного рейса по маршруту Казань — Минеральные Воды. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

«Было бы очень интересно, потому что есть межрегиональные связки», — заявила она. По словам Догузовой, Ростуризм работает над запуском чартеров не только из Москвы, но и других регионов России.

Догузова напомнила, что более 70% перелетов в стране осуществляется через Москву. С помощью таких чартеров Ростуризм рассчитывает решать проблему связанности страны, чтобы россияне могли напрямую летать в популярные туристические места, пишет РБК.



Фото: Максим Платонов

Напомним, 13 сентября в столицу Татарстана прибыл первый субсидированный чартерный рейс Москва — Казань. Первый такой рейс прибыл и в Тюмень, но чуть раньше, 7 сентября. Реализация чартерных программ стала возможной благодаря механизму субсидирования. Туристам, прибывшим в Татарстан, предложена насыщенная пятидневная программа с посещением Болгара и Свияжска. В стоимость путевки включено все — и перелет, и питание, и проживание в гостинице, и трансферы.

«Казанский и тюменский чартеры позволят сэкономить туристам стоимость перелета, которая по ним будет снижена в итоге в 1,5—2 раза. Кроме того, в цену чартеров войдет стоимость всего тура, то есть экскурсий, проживания и даже трансфер в аэропорту», — рассказывала при их объявлении Догузова. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина