Татарстанцам доступна новая бесплатная кредитная СберКарта

Сбербанк запустил новый продукт — универсальную кредитную СберКарту. Она оптимальна для любых жизненных ситуаций и дает клиентам сразу четыре уникальных преимущества.

Удобный беспроцентный период — 120 дней



На покупки по кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть еще три месяца, чтобы вернуть их без процентов.



К примеру, если оплатить картой товар или услугу в сентябре, то долг можно вернуть без переплаты вплоть до 31 декабря, а покупки ноября можно оплатить до конца января и т. д.



Удобно, что, когда бы клиент ни совершил покупку, беспроцентный период по ней будет длиться не менее трех месяцев, тогда как по многим другим кредитным картам с длинным беспроцентным периодом он может составить всего один день вместо 100 или 120.



Гарантированная ставка



Если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. В отличие от большинства других кредитных карт, процентная ставка по кредитной СберКарте единая для покупок и снятия наличных, и она гарантирована абсолютно всем клиентам, которым одобрена карта, тогда как у большинства конкурентов клиент узнает свою ставку только после того, как банк рассмотрит его заявку.



Сниженная ставка 9,8% годовых в категории «Здоровье» и СберМегаМаркете



Это уникальное предложение Сбербанка — рекордно низкая ставка при покупках в аптеках и медицинских учреждениях, потому что здоровье, свое и близких, — первый приоритет для каждого.



Такая же рекордно низкая ставка будет распространяться и на все товары одного из крупнейших маркетплейсов — СберМегаМаркета: для этого достаточно оплатить покупку онлайн новой кредитной СберКартой.



Бесплатное обслуживание и СМС-информирование об операциях



Независимо от объема покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание. Кредитная СберКарта всегда выручит вас, если понадобятся деньги, и не будет отягощать кошелек списанием комиссий даже в периоды «простоя».



Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:



«По кредитным картам татарстанцы все чаще покупают продукты, одежду и товары для дома, они перестали быть инструментом только для крупных покупок. Грейс-период по нашей карте работает очень просто и прозрачно, клиенты могут получать бонусы за покупки и не платить проценты 120 дней. Карту можно оформить за одну минуту в приложении Сбербанк Онлайн и получить решение почти мгновенно».



Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка .



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк