Татарстанцам доступна новая бесплатная кредитная СберКарта
Сбербанк запустил новый продукт — универсальную кредитную СберКарту. Она оптимальна для любых жизненных ситуаций и дает клиентам сразу четыре уникальных преимущества.
Удобный беспроцентный период — 120 дней
На покупки по кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть еще три месяца, чтобы вернуть их без процентов.
К примеру, если оплатить картой товар или услугу в сентябре, то долг можно вернуть без переплаты вплоть до 31 декабря, а покупки ноября можно оплатить до конца января и т. д.
Удобно, что, когда бы клиент ни совершил покупку, беспроцентный период по ней будет длиться не менее трех месяцев, тогда как по многим другим кредитным картам с длинным беспроцентным периодом он может составить всего один день вместо 100 или 120.
Гарантированная ставка
Если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. В отличие от большинства других кредитных карт, процентная ставка по кредитной СберКарте единая для покупок и снятия наличных, и она гарантирована абсолютно всем клиентам, которым одобрена карта, тогда как у большинства конкурентов клиент узнает свою ставку только после того, как банк рассмотрит его заявку.
Сниженная ставка 9,8% годовых в категории «Здоровье» и СберМегаМаркете
Это уникальное предложение Сбербанка — рекордно низкая ставка при покупках в аптеках и медицинских учреждениях, потому что здоровье, свое и близких, — первый приоритет для каждого.
Такая же рекордно низкая ставка будет распространяться и на все товары одного из крупнейших маркетплейсов — СберМегаМаркета: для этого достаточно оплатить покупку онлайн новой кредитной СберКартой.
Бесплатное обслуживание и СМС-информирование об операциях
Независимо от объема покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание. Кредитная СберКарта всегда выручит вас, если понадобятся деньги, и не будет отягощать кошелек списанием комиссий даже в периоды «простоя».
Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:
«По кредитным картам татарстанцы все чаще покупают продукты, одежду и товары для дома, они перестали быть инструментом только для крупных покупок. Грейс-период по нашей карте работает очень просто и прозрачно, клиенты могут получать бонусы за покупки и не платить проценты 120 дней. Карту можно оформить за одну минуту в приложении Сбербанк Онлайн и получить решение почти мгновенно».
Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка.
Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
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