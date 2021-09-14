На пожаре в частном доме в Лаишевском районе РТ погибли двое мужчин

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В селе Габишево Лаишевского района РТ по ул. Советской, 17 горел частный дом. В результате пожара погибли двое мужчин 1950 и 1975 годов рождения — отец и сын.

Пострадавших удалось спасти из горящего здания, однако в 4.03 медики констатировали их смерть, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Сообщение о возгорании дома поступило в 13.17. На место происшествия сразу выехали пожарные. Выяснилось, что загорелся пристрой к двухэтажному кирпичному дому.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Открытое горение ликвидировали на площади 18 кв. метров. Причина пожара устанавливается.

В минувшие выходные в Альметьевском районе РТ два человека погибли при пожаре в заброшенном садовом домике на станции Калейкино. Тела погибших обнаружили в ходе тушения. Площадь пожара составила 9 кв. метров.

Татьяна Демина