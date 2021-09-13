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Два человека погибли в Татарстане при пожаре в садовом домике

06:49, 13.09.2021
Два человека погибли в Татарстане при пожаре в садовом домике

Вчера поздно вечером в Альметьевском районе два человека погибли при пожаре в заброшенном садовом домике на станции Калейкино. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

Тела погибших обнаружили пожарные в ходе тушения. Площадь пожара составила 9 кв. метров.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

В субботу из-за пожара в челнинской пятиэтажке эвакуировались 30 человек.

Ольга Плешкова
Происшествия Татарстан

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