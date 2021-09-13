Два человека погибли в Татарстане при пожаре в садовом домике

Вчера поздно вечером в Альметьевском районе два человека погибли при пожаре в заброшенном садовом домике на станции Калейкино. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

Тела погибших обнаружили пожарные в ходе тушения. Площадь пожара составила 9 кв. метров.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.



В субботу из-за пожара в челнинской пятиэтажке эвакуировались 30 человек.

Ольга Плешкова