Новости общества

13:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани визовый центр Испании начал прием заявлений на шенгенские визы

11:43, 03.06.2021
В Казани визовый центр Испании начал прием заявлений на шенгенские визы
Фото: wikimedia.org

Испанские визовые центры начали прием заявлений на визы в Екатеринбурге, Казани и Самаре. Информация опубликована на сайте центра.

В Казани заявления на шенгенскую визу согласованных категорий можно подать на Галактионова, 6. Подача возможна только по предварительной записи.

На прошлой неделе Совет ЕС внес изменения в Визовую информационную систему (VIS) и ужесточил получение краткосрочных шенгенских виз. Это делается для улучшения контроля за миграцией и безопасностью стран.

По новым правилам, фотография на визу должна быть сделана при подаче заявления, в том числе для детей до 6 лет. Фото, сделанное заранее, можно приложить к пакету документов, но его необходимость будет определять страна въезда.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем