В Казани визовый центр Испании начал прием заявлений на шенгенские визы

Испанские визовые центры начали прием заявлений на визы в Екатеринбурге, Казани и Самаре. Информация опубликована на сайте центра.

В Казани заявления на шенгенскую визу согласованных категорий можно подать на Галактионова, 6. Подача возможна только по предварительной записи.

На прошлой неделе Совет ЕС внес изменения в Визовую информационную систему (VIS) и ужесточил получение краткосрочных шенгенских виз. Это делается для улучшения контроля за миграцией и безопасностью стран.

По новым правилам, фотография на визу должна быть сделана при подаче заявления, в том числе для детей до 6 лет. Фото, сделанное заранее, можно приложить к пакету документов, но его необходимость будет определять страна въезда.

Ольга Плешкова