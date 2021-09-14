В Казани процесс по «делу МЧС» стартует без подсудимых
Сегодня в Советском райсуде Казани намечен старт процесса по делу о хищении 162 млн рублей путем создания подконтрольной замглавы МЧС Татарстана бизнес-структуры. Как выяснило «Реальное время», бывшего замминистра Ильхама Насибуллина и директора фирмы «ОДС РТ» не успели этапировать в Казань из Москвы.
Ожидается, что оба сидельца московского СИЗО-4 «Медведь» примут участие в заседании по видеоконференцсвязи. Явку на процесс лично реально обеспечить лишь для третьего фигуранта дела — бывшего директора «ОДС РТ» Ильнара Гимадиева, он находится под домашним арестом в Казани.
По данным источников «Реального времени», сегодня в суде будет решаться вопрос о продлении срока содержания под стражей и ареста имущества.
Обвинение по «делу МЧС» утверждал заместитель Генпрокурора РФ, оно отличается от того, что предъявляли фигурантам, пока дело расследовалось в Казани.
Адвокаты обвиняемых считают новую редакцию претензий силовиков абсурдной и непонятной.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджетПромышленностьНефть Татарстан
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