Верховный суд Татарстана смягчил приговор «коммунальному королю» Азино

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

До 1 года сократил сегодня срок лишения свободы ВИП-коммунальщику Казани Вячеславу Шелуханову Верховный суд Татарстана. Такое решение в апелляции мотивировали смягчающими вину осужденного обстоятельствами — добровольным возмещением ущерба по делу, передает журналист «Реального времени».



Напомним, 20 мая текущего года Советский райсуд Казани признал этого фигуранта виновным по трем эпизодам афер с муниципальной недвижимостью и назначил 2,5 года колонии общего режима. При этом соратница Шелуханова Лейсен Муртазина за два эпизода мошенничества получила 2 года и 3 месяца условно с испытательным сроком в три года.

Приговор обжаловали и защита, и гособвинитель. Причем, если прокурор просил о смягчении, адвокат осужденного и сам Шелуханов — о прекращении дела за отсутствием состава преступления. По версии защиты, никаких незаконных указаний на продажу переоборудованных лифтерских и дворницких в обслуживаемых коммунальными организациями домах Азино осужденный не давал.



Впрочем, в последнем слове в Верховном суде заслуженный коммунальщик признал вину.