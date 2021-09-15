Даши Намдаков об открытии ленд-арт-парка «Тужи» в Забайкалье: важно сделать так, чтобы проект жил

Всемирно известный художник и скульптор Даши Намдаков рассказал, как строился парк «Тужи» (в переводе с бурятского «сосновый бор») на его малой родине в Забайкальском крае.

В августе команда под руководством Даши презентовала композицию ландшафтных произведений, гармонично вписанную в неповторимый природный ландшафт. В строительстве уникального культурно-природного объекта активно участвовали местные жители. Поблагодарив земляков, основатель и исполнитель проекта отметил, что в будущем предстоит еще много работы. «Построить легко, дальше нам предстоит более сложная задача — сделать так, чтобы проект жил, развивался и двигался вперед», — отмечает Намдаков.

В день открытия специалисты центра развития бурятской культуры провели в парке мастер-классы по рисованию и росписи по дереву, организовали соревнования по стрельбе из лука и национальной борьбе, а также другие активности для гостей разных возрастов и интересов. Неоценимую помощь и поддержку оказала монгольская компания APU, в частности монгольский бренд Chinggis Khan, который выступил спонсором мероприятия. Бренд сотрудничает с Даши Намдаковым с 2019 года. Представители бренда Chinggis Khan поздравляют всех жителей Забакайльского края с открытием ленд-арт-парка «Тужи».

В день открытия были организованы соревнования по стрельбе из лука

В 2020 году Даши инициировал создание парка в двух километрах от своего родного села Укурик. Тогда же идея получила поддержку правительства региона и финансирование в размере 18 млн рублей из федерального бюджета. Сегодня парк оснащен всем необходимым для досуга и открыт для посещения круглый год.

«Год назад на этом месте не было ничего, — отметил Намдаков. — Сегодня же мы видим здесь праздник, по укурикским меркам — просто невероятный. Мы хотим, чтобы эта земля стала привлекательной для художников со всего мира и людей, которые интересуются искусством. За один год мы не можем построить все. Этот процесс, словно создание семьи, мы будем созидать постепенно. Я благодарен родной деревне, губернатору края, который поверил в наш проект и подставил плечо, и многим другим людям. Теперь я понимаю, что моя родная деревня будет развиваться, люди будут сюда возвращаться».



Материал подготовлен совместно с Chinggis Khan