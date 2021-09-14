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Соучредитель Apple объявил о создании космической компании

09:12, 14.09.2021
Соучредитель Apple объявил о создании космической компании
Фото: wikimedia.org

Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил в Twitter о решении создать собственную космическую компанию — она будет называться Privateer Space.

-Компания Privateer Space запускается, — говорится в сообщении.

Возняк основал компанию совместно с американским инженером и генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом.

Возняк основал Apple вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном в 1976 году.

Алексей Нечаев
ОбществоТехнологии

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