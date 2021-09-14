Соучредитель Apple объявил о создании космической компании
Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил в Twitter о решении создать собственную космическую компанию — она будет называться Privateer Space.
-Компания Privateer Space запускается, — говорится в сообщении.
A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF— Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021
Возняк основал компанию совместно с американским инженером и генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом.
Возняк основал Apple вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном в 1976 году.
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