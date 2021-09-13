В Татарстане в январе-августе погрузка на железной дороге составила 9,7 млн тонн

В Татарстане в январе-августе текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 9,7 млн тонн. Это на 7,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

За 8 месяцев погрузили 6,6 млн тонн нефти и нефтепродуктов (это на 10,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 541,1 тыс. тонны химикатов и соды ( на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), 524,4 тыс. тонны химических и минеральных удобрений ( на 13,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого год).

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При этом погрузили на сети 443 тыс. тонны зерна (рост по сравнению с прошлым годом — почти в 2 раза), 365,3 тыс. тонны лома чёрных металлов (на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года), 166,1 тыс. тонны строительных грузов (на 26,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года), сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

В Татарстане с 1 июля изменились тарифы на пригородные железнодорожные перевозки в соответствии с постановлением Госкомитета республики по тарифам.

