Известный телеведущий Андрей Малахов посетил Нацбиблиотеку в Казани

Известный телеведущий Андрей Малахов посетил Нацбиблиотеку в Казани. Об этом сообщается в instagram-аккаунте библиотеки.

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Ему провели экскурсию по пространству. Также в своем Instagram Малахов выставил stories из собора Казанской Иконы Божией Матери и с выставки «Нормы Инсоляции», которая проходит в «Смене».



На прошлой неделе столицу Татарстана посетила журналистка Ксения Собчак. Она побывала на тренировке «Рубина».