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Известный телеведущий Андрей Малахов посетил Нацбиблиотеку в Казани

18:29, 13.09.2021
Известный телеведущий Андрей Малахов посетил Нацбиблиотеку в Казани
Фото: instagram.com/malakhov007

Известный телеведущий Андрей Малахов посетил Нацбиблиотеку в Казани. Об этом сообщается в instagram-аккаунте библиотеки.

Фото: скриншот

Ему провели экскурсию по пространству. Также в своем Instagram Малахов выставил stories из собора Казанской Иконы Божией Матери и с выставки «Нормы Инсоляции», которая проходит в «Смене».

На прошлой неделе столицу Татарстана посетила журналистка Ксения Собчак. Она побывала на тренировке «Рубина».

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