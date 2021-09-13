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В Набережных Челнах почти все заболевшие коронавирусом не проходили вакцинацию

17:34, 13.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Набережных Челнах почти все заболевшие коронавирусом не проходили вакцинацию
Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах 95% заболевших COVID-19 не проходили вакцинацию против вируса. Об этом сообщил мэр автограда Наиль Магдеев.

Власти заявляют, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе остается тяжелой. Магдеев обратил внимание, что COVID-19 стала чаще заражаться молодежь, пишут «Челнинские известия».

Мэр автограда заявил, что вакцинация — это не одолжение. Она призвана защитить здоровье людей, считает он.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, первым компонентом вакцины от коронавируса в Челнах привиты 124 279 человек. Завершили вакцинацию, получив два укола, 108 380 челнинцев.

За весь период пандемии в Татарстане заразились коронавирусом 26 115 человек. Общее число вылечившихся по состоянию на 13 сентября достигло 22 721.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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