В Набережных Челнах почти все заболевшие коронавирусом не проходили вакцинацию
В Набережных Челнах 95% заболевших COVID-19 не проходили вакцинацию против вируса. Об этом сообщил мэр автограда Наиль Магдеев.
Власти заявляют, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе остается тяжелой. Магдеев обратил внимание, что COVID-19 стала чаще заражаться молодежь, пишут «Челнинские известия».
Мэр автограда заявил, что вакцинация — это не одолжение. Она призвана защитить здоровье людей, считает он.
По последним данным, первым компонентом вакцины от коронавируса в Челнах привиты 124 279 человек. Завершили вакцинацию, получив два укола, 108 380 челнинцев.
За весь период пандемии в Татарстане заразились коронавирусом 26 115 человек. Общее число вылечившихся по состоянию на 13 сентября достигло 22 721.
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