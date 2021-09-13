Жителя Татарстана заподозрили в краже антикварных мечей у пенсионера

43-летнего жителя Татарстана задержали по подозрению в краже двух антикварных мечей у 70-летнего пенсионера, проживающего в Ижевске, сообщает МВД по Удмуртии.



Мужчина похитил мечи через приоткрытое окно. На месте полицейские обнаружили следы рук, пригодные для идентификации. Стоимость ущерба оценивается в более чем 77 тысяч рублей. Сейчас принимаются меры к розыску похищенного имущества.

Отдел по Ленинскому району СУ УМВД России по Ижевску возбудил уголовное дело по статье о краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба гражданину (п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подозреваемый до избрания меры пресечения находится в изоляторе временного содержания. За совершенное преступление предусматривается лишение свободы до 5 лет.

В конце августа сообщалось, что мошенники похитили у казанца деньги с карты, которые были взяты в кредит.

Маргарита Головатенко