Мошенники похитили у казанца деньги с карты, которые были взяты в кредит

У 48-летнего жителя Казани мошенники похитили более 200 тыс. рублей с банковской карты — средства были взяты в кредит.

Мужчина обратился в отдел полиции. Он рассказал, что накануне вечером оформил кредит на сумму более 200 тыс. рублей в одном из банков. Для получения средств ему выдали карту, сообщили в пресс-службе исполкома Казани.

Потерпевшему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал про попытки взлома приложения. Потерпевший в итоге сообщил номер банковской карты и секретный трехзначный CVV-код. Также он раскрыл данные второй карты.

По данному факту в отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье «Кража».

В июле мошенники, представившиеся сотрудниками банка, пытались выманить у жительницы Казани миллион рублей, но она вовремя поняла, что ее обманывают, и не потеряла деньги.



Алексей Нечаев