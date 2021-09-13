Главное о коронавирусе на 13 сентября: 95% заболевших в Челнах — непривитые, уничтожение вакцин в Чехии

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанцев оштрафовали почти на 4,2 млн рублей

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 52 новых случая COVID-19. Всего на 13 сентября в республике зарегистрировали 26 115 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 22 721 человек, в том числе 7 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 704 человека.

В Татарстане сумма штрафов, выписанных лицам, вернувшимся из-за рубежа и не разместившим на портале госуслуг сведения о результатах ПЦР-теста на коронавирус в установленные сроки, достигла 4 186 000 рублей. С 1 августа 2020 года в Татарстане составлено 793 протокола. Судами республики рассмотрено 582 дела об административном правонарушении.

Роспотребнадзор продолжает работу по контролю за соблюдением противоэпидемических антиковидных мероприятий на предприятиях торговли, общественного питания, медицинских организациях, образовательных учреждениях, промышленных предприятиях Набережных Челнов. Так, было выявлено нарушение на промышленном предприятии «Леони Рус». Проведение дезинфекции организовано не во всех рабочих помещениях, результаты в журнале учета не фиксируются. На юридическое лицо был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.3, часть 1 КоАП РФ.



Фото: nabchelny.ru

Мэр города Наиль Магдеев попросил ответственных лиц проконтролировать обеспечение избирательных участков на выборах всеми необходимыми средствами защиты согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям: «С учетом того, что 17, 18, 19 сентября с 8.00 до 20.00 ожидается большое количество избирателей на избирательных участках, просьба к вам и вашим подчиненным еще раз посмотреть вопросы с организацией всех противоэпидемических антиковидных мероприятий. Туда, куда придут наши избиратели, должен быть порядок: должны быть организованы обработка рук, защитные маски, соблюдена дистанция. Это касается и всех других служб: и охрана общественного порядка, и пожарная безопасность», — подчеркнул мэр.

В городе также продолжается вакцинация от коронавируса: первым компонентом привиты 124 279 человек, вторым — 108 380. Отмечается, что более 95% вновь заразившихся коронавирусом в Набережных Челнах — непривитые горожане.

Отпуск медиков предложили продлить

В России за сутки выявлено 18 178 новых случаев коронавируса. Всего в России выявлено 7 158 248 случаев заболевания.



За сутки в России полностью выздоровели 12 469 человек. Всего в стране переболели 6 402 126 человек.



Зафиксировано 719 летальных исходов. За весь период зафиксировано 193 468 смертей.



В России предложили предоставить врачам и медперсоналу, работающим в красной зоне, дополнительные дни оплачиваемого отпуска. В своем обращении на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова депутат отметил, что благодаря медикам удается сдерживать распространение болезни. Власти приняли меры денежной поддержки, однако никакие деньги не способны компенсировать здоровье и выгорание, вызванное стрессом.

Фото: Максим Платонов

Власти Москвы заявили, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже 5 млн человек — почти половина от всех трудоспособных жителей столицы. Однако доля вакцинированных жителей старше 60 лет составляет 22%. От общей категории привита только одна треть населения.

Эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский считает, что масочный режим нельзя отменять как минимум до Нового года. Он заявил, что коллективный иммунитет создаст высокий, но не гарантированный уровень защиты от болезни, а с началом осени в России увеличится риск распространения новых штаммов коронавируса.

В Роспотребнадзоре представили данные о том, какие штаммы коронавируса сейчас циркулируют в России. На сегодняшний день доминирует дельта-штамм и несколько ответвившихся от него линий — AY.12 и AY.4. Эти же разновидности коронавируса распространяются в Великобритании, Австралии, Монако и других государствах.

Фото: Максим Платонов

В академический «Словарь русского языка коронавирусной эпохи» включены антипословицы. С марта 2020 года по февраль 2021-го ученые фиксировали случаи преобразования пословиц и определяли частоту их появления в интернете.

Телеведущий Дмитрий Киселев, госпитализированный с коронавирусом, заявил, что у него «довольно обширное» поражение легких, однако болезнь протекает «в щадящем режиме». Он считает, что если бы не прошел вакцинацию, то находился бы сейчас в реанимации.

На Камчатке власти разыгрывают автомобиль, чтобы стимулировать вакцинацию. Акцию запустят уже сегодня, она пройдет в два этапа. На первом этапе среди вакцинировавшихся за неделю жителей будет проведен розыгрыш 10 призов. Такие розыгрыши будут проводиться еженедельно до 10 ноября. Первый пройдет 22 сентября, в нем примут участие жители, сделавшие прививку с 13 по 20 сентября. На втором этапе будет разыгран главный приз — автомобиль.



Фото: Олег Тихонов

Мэрия Москвы оценила дефицит трудовых мигрантов в 200 тыс. человек. Власти надеются, что в ближайшее время коронавирусные ограничения на въезд трудовых мигрантов в Россию будут смягчаться.

Пять месяцев тюрьмы за снятую маску

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 224 663 868 человек, 4 630 729 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (40 955 258). На второй строчке — Индия ( 33 264 175), на третьей — Бразилия (20 999 779), на четвертой — Россия (7 037 435, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 990 662).



Больше всего смертей зафиксировано в США (659 975). За ними следуют Бразилия (586 851), Индия (442 874), Мексика (267 748), Перу (198 764) и Россия (189 319).

Президент США Джо Байден обнародовал новую стратегию по борьбе с пандемией. Она предполагает принудительную вакцинацию всех без исключения федеральных госслужащих. Тех, кто откажется делать прививку, грозят уволить.

Фото facebook.com/POTUS

Министр здравоохранения и соцобеспечения Великобритании Саджид Джавид заявил, что власти отказались от планов введения паспортов вакцинации в Англии. Предполагалось, что люди будут предъявлять сертификат вакцинации, отрицательный тест на COVID-19 или документ о завершении самоизоляции после положительного ПЦР-теста, чтобы получить доступ в клубы и на массовые мероприятия.



В Финляндии вакцину от COVID-19 протестируют на детях старше 6 месяцев. К участию в исследовании допустят здоровых детей до 12 лет, у которых нет снижающего иммунитет заболевания, синдрома мультисистемного воспаления у детей и подростков или аллергической реакции на вакцины.

Власти Сан-Марино выбрали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Решение было принято из-за задержек поставок одобренных в ЕС вакцин. Власти надеются, что европейские институты признают свободу передвижения любого человека, у которого есть антитела к коронавирусу, вне зависимости от типа прививки.



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В Чехии уничтожат 45 тыс. невостребованных доз вакцины AstraZeneca. В октябре закончится их срок годности. Жители Чехии не хотят больше прививаться вакциной от AstraZeneca, в сентябре там были использованы лишь 800 доз.

В Узбекистане создали вакцину на основе томатов, сейчас проводятся доклинические испытания препарата на мышах. Как рассказали в Национальном центре геномики и биоинформатики, клонированный S-белок вируса помещают в семена томатов. Ученые уверяют, что вакцина не требует особых условий хранения и перевозки и будет действовать до полутора лет, если коронавирус не мутирует.

На долю детей младше 12 лет, зараженных дельта-штаммом, приходится около 13% зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, при этом в госпитализации нуждается только один ребенок из 100. Об этом заявила эксперт по инфекционным заболеваниям в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана, доктор Сара Форчун. Риск смертельных исходов у непривитых детей намного ниже, чем у непривитых взрослых. Однако дети в возрасте до 12 лет будут активно заражаться даже в привитом обществе.

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