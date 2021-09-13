В некоторых регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов

Фото: Максим Платонов

Новую систему оплаты труда педагогов правительство предлагает испытать в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Мордовии. Об этом сообщает ТАСС.

Пилотный проект планируют реализовать в 2021—2023 годах. Он касается педагогов, работающих в дошкольных и общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях, а также в организациях дополнительного образования.

Фото: Максим Платонов

Оплата труда учителей в этих регионах будет состоять из ставки их заработной платы на основе уровня квалификации, компенсационных и стимулирующих выплат, размер которых устанавливается правительством.

В конце августа сообщалось, что педагоги в Санкт-Петербурге получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Алексей Нечаев