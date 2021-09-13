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В некоторых регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов

10:50, 13.09.2021 1
В некоторых регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов
Фото: Максим Платонов

Новую систему оплаты труда педагогов правительство предлагает испытать в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Мордовии. Об этом сообщает ТАСС.

Пилотный проект планируют реализовать в 2021—2023 годах. Он касается педагогов, работающих в дошкольных и общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях, а также в организациях дополнительного образования.

Фото: Максим Платонов

Оплата труда учителей в этих регионах будет состоять из ставки их заработной платы на основе уровня квалификации, компенсационных и стимулирующих выплат, размер которых устанавливается правительством.

В конце августа сообщалось, что педагоги в Санкт-Петербурге получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Алексей Нечаев
ОбществоОбразование

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:16
    И желательно начать с отдаленных сел, деревень и маленьких городов. А вообще то должен быть установлен оклад по должности и не выдумывать воровские схемы. Независимо от количества учеников все оклады должны выплачиваться одинаково. И только северные могут быть с доплатой.
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