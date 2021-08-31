В Санкт-Петербурге педагоги получат выплату в 10 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Педагоги в Санкт-Петербурге получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе губернатора города.

— Накануне нового учебного года правительством города принято решение произвести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей всем петербургским педагогам. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на ежегодном заседании городского педагогического совета, — говорится в сообщении.

Выплату получат более 120 тыс. человек — учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, педагоги-организаторы, воспитатели, младший педагогический персонал, преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры — все, кто непосредственно работает с детьми в школах, детских садах, колледжах, дворцах творчества, детских лагерях.

Алексей Нечаев