В кабмине Татарстана отремонтировали входную группу за 118 миллионов рублей

Свыше 118 млн руб. было потрачено на ремонт входной группы здания Кабинета министров Татарстана на площади Свободы. Тендер был опубликован на сайте госзакупок.

71 млн потратили на ремонт покрытия из гранита. Обогрев площадки главного входа и въезда в гараж, устройство рулонного газона, установка светильников и посадка кустарников тоже входят в стоимость работ. Сейчас строительные работы завершены.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сообщалось, что у здания Кабинета министров Татарстана проходит ремонт лестницы, рассказал корреспондент «Реального времени». Проходили работы по перекладыванию тротуара по всей левой стороне улицы Большой Красной.

Строительные работы у здания кабмина Татарстана начались 2 июня. Сообщалось, что у здания планируют полностью заменить плитку. По словам одного из рабочих, старая дала осадку.

Фото: realnoevremya.ru

Алексей Нечаев