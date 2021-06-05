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Рабочие приступили к ремонту лестницы у здания Кабинета министров Татарстана

11:45, 05.06.2021
Рабочие приступили к ремонту лестницы у здания Кабинета министров Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

У здания Кабинета министров Татарстана начался ремонт лестницы. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Сейчас ступени затянуты сеткой. Половина лестницы осталась незагороженной. По словам рабочих, сделано это для прохода людей.

Ремонт лестницы займет около месяца.

Фото: realnoevremya.ru

Продолжается работа по перекладыванию тротуара по всей левой стороне улицы Большой Красной. На дороге установлены заграждения, свободна одна полоса на большей части улицы.

Строительные работы у здания Кабмина Татарстана начались 2 июня. Сообщалось, что у здания планируют полностью заменить плитку. По словам одного из рабочих, старая дала осадку.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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