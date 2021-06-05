Рабочие приступили к ремонту лестницы у здания Кабинета министров Татарстана
У здания Кабинета министров Татарстана начался ремонт лестницы. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Сейчас ступени затянуты сеткой. Половина лестницы осталась незагороженной. По словам рабочих, сделано это для прохода людей.
Ремонт лестницы займет около месяца.
Продолжается работа по перекладыванию тротуара по всей левой стороне улицы Большой Красной. На дороге установлены заграждения, свободна одна полоса на большей части улицы.
Строительные работы у здания Кабмина Татарстана начались 2 июня. Сообщалось, что у здания планируют полностью заменить плитку. По словам одного из рабочих, старая дала осадку.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым