В общественном транспорте Казани за неделю выявили почти 4 тысячи пассажиров без масок

В общественном транспорте Казани с 6 по 13 сентября выявили 3,9 тыс. пассажиров без масок. Все они после замечания надели средства индивидуальной защиты.

Всего за минувшую неделю в столице Татарстана проверили 1,9 тыс. единиц общественного транспорта на 53 контрольных точках. Об этом сообщается в telegram-канале Комитета по транспорту Казани.

Фото: Максим Платонов

Рейды по соблюдению пассажирами требований Роспотребнадзора в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро города проводит Комитет по транспорту, МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и контрольно-ревизорские службы транспортных предприятий.

С 30 августа по 6 сентября было выявлено 2 943 пассажира без масок. Недавно глава Роспотребнадзор России Анна Попова на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму заявила, что ведомство пока не видит оснований для отмены масочного режима.

Алексей Нечаев