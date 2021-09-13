Власти Москвы назвали число вакцинированных от коронавируса

Фото: Максим Платонов

5 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

— У нас на сегодняшний день 5 млн москвичей прошли вакцинацию первым компонентом, это практически 50% от всех трудоспособных жителей Москвы, — сказала она.

Фото: Максим Платонов

Тем не менее у властей определенные опасения вызывает структура вакцинированных. Из общего числа только 22% составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть.

Ранее сообщалось, что в мире ввели уже 5,5 млрд доз вакцин от COVID-19. Такие данные озвучил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Алексей Нечаев