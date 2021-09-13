В Татарстане осудили мать за избиение ребенка и ненадлежащее воспитание

В Чистополе 37-летнюю мать осудили за истязание ребенка и неисполнение родительских обязанностей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры РТ.

В суде установлено, что с 28 по 30 ноября 2020 года женщина, будучи в пьяном виде не раз избивала маленького ребенка. Свою вину она признала.

Суд приговорил ее к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

В июне отчиму, избивавшему пасынка молотком под Казанью, вынесли приговор.

Ольга Плешкова