Отчиму, избивавшему пасынка молотком под Казанью, вынесли приговор

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану

Жителя Зеленодольского района, который избивал шестилетнего пасынка молотком, приговорили к семи годам отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.

35-летний мужчина был признан виновным в истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В суде установлено, что с октября по декабрь 2019 года в поселке Осиново Зеленодольского района мужчина не один раз избивал пасынка из-за личной неприязни. Он бросал его на пол, наносил удары ножками от мебели, детской коляской, молотком.

Мальчику были причинены психические и физические страдания, которые повлекли причинение тяжкого вреда его здоровью.

Мужчина признал вину и пытался объяснить, что ребенок получил травмы в результате падения с детской горки во время прогулки.

О том, что 6-летний мальчик подвергался систематическим избиениям со стороны отчима, сотрудники Зеленодольской городской прокуратуры узнали от медиков. Мальчик поступил в клинику в конце ноября. При госпитализации мать сообщила, что ребенок получил переломы, катаясь с горки, однако медики выявили множественные телесные повреждения, полученные ранее.

Ольга Плешкова