Соцсети: на бульваре «Белые цветы» в Казани неизвестные взорвали шумовую гранату

На бульваре «Белые цветы» в Казани неизвестные взорвали шумовую гранату. О произошедшем сообщил телеграм-канал Mash Iptash.

«По предварительным данным, хулиганы бросили шумовой снаряд со стороны спортивной площадки — он приземлился в нескольких метрах от прохожих. Пострадавших нет, на месте работают полицейские и МЧС», — сообщает канал.

По другим данным, граната оказалась страйкбольной.

Уточняются подробности происшествия.

Ранее в Москве при взрыве гранаты в квартире погибли мужчина и 14-летний ребенок. По сообщениям СМИ, в квартире сдетонировало взрывное устройство неустановленного типа. Возможно, это было самодельное устройство. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).



Ольга Плешкова