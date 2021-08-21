В Москве мужчина с ребенком погибли при взрыве гранаты в квартире

В Москве мужчина с ребенком погибли при взрыве гранаты в квартире. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По его данным, ЧП произошло в квартире на шестом этаже. Погибли двое, в том числе ребенок, еще двое пострадали.

Московская прокуратура в своем Telegram-канале сообщает, что мужчина, пострадавший в результате взрыва, умер в автомобиле скорой. Погибшему ребенку было 14 лет. Также пострадал 12-летний мальчик.

По данным источника ТАССа, взрывное устройство неустановленного типа сдетонировало в квартире жилого дома на улице Малая Набережная. Возможно, это было самодельное СВУ.

Ранее в Воронеже произошел взрыв в автобусе. Погибли двое человек, пострадали 22. Взрыв прогремел, когда автобус стоял на остановке. Транспортное средство полностью сгорело. Специалисты выдвинули версию, что техническое оборудование автобуса было неисправным. Речь в том числе может идти о незаконном переоборудовании машины на газовое топливо.

