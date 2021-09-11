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Джокович сыграет с Медведевым в финале US Open

07:47, 11.09.2021
Джокович сыграет с Медведевым в финале US Open
Фото: vk.com/olympic_russia

Российский теннисист Даниил Медведев стал первым финалистом Открытого чемпионата США. В полуфинале 2-я ракетка мира обыграл канадца Феликса Оже-Аляссима.

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 7:5, 6:2.

Соперником Медведева в финале турнира US Open США станет спортсмен из Сербии Новак Джокович. Джокович вышел победителем по итогу состязания с представителем Германии Александром Зверевым.

Игра завершилась счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

В августе Медведев обыграл Рейлли Опелку в финале турнира АТР в Торонто с призовым фондом в 2,8 млн долларов.

Алексей Нечаев
СпортОбщество

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