Джокович сыграет с Медведевым в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев стал первым финалистом Открытого чемпионата США. В полуфинале 2-я ракетка мира обыграл канадца Феликса Оже-Аляссима.
Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 7:5, 6:2.
Соперником Медведева в финале турнира US Open США станет спортсмен из Сербии Новак Джокович. Джокович вышел победителем по итогу состязания с представителем Германии Александром Зверевым.
Игра завершилась счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.
В августе Медведев обыграл Рейлли Опелку в финале турнира АТР в Торонто с призовым фондом в 2,8 млн долларов.
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