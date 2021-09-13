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Минсельхоз поддержал отсрочку реформы утилизации отходов

07:19, 13.09.2021
Минсельхоз поддержал отсрочку реформы утилизации отходов
Фото: Максим Платонов

Предложение бизнес-ассоциаций по переносу реформы расширенной ответственности производителя о введении 100%-ного норматива утилизации упаковки поддержал Минлесхоз. Об этом говорится в письме замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут на имя вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует реформу.

Как пишет РБК, Минсельхоз России поддержал перенос реформы с 2022 на 2025 год. Ведомство считает целесообразным обсудить вопрос на площадке правительства с участием представителей отрасли и заинтересованных ведомств.

Ранее сообщалось, что проект Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может привести к сокращению ассортимента товаров в магазинах и у онлайн-продавцов.

Ретейлеры выражали несогласие с запретом о реализации товаров, которые не входят в специальный реестр системы учета отходов

Ольга Плешкова
Общество Татарстан

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