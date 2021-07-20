Новости бизнеса

15:23 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Ретейлеры заявили о риске дефицита товаров в магазинах из-за «мусорной» реформы

13:56, 20.07.2021
Ретейлеры заявили о риске дефицита товаров в магазинах из-за «мусорной» реформы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проект Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может привести к сокращению ассортимента товаров в магазинах, а еще у онлайн-продавцов, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Ретейлеры выражают несогласие с запретом о реализации товаров, которые не входят в специальный реестр системы учета отходов.

Применение этого запрета «может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов», — говорится в обращении руководителей АКОРТ и АКИТ к Минприроды.

Фото: realnoevremya.ru

«Никакого риска пустых полок нет», — опроверг мнение оператор «мусорной» реформы. В Минприроды сообщили, что обращение поступило в ведомство и будет рассмотрено.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляОбществоВластьЭкономика Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок