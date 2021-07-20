Ретейлеры заявили о риске дефицита товаров в магазинах из-за «мусорной» реформы

Проект Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может привести к сокращению ассортимента товаров в магазинах, а еще у онлайн-продавцов, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).



Ретейлеры выражают несогласие с запретом о реализации товаров, которые не входят в специальный реестр системы учета отходов.

Применение этого запрета «может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов», — говорится в обращении руководителей АКОРТ и АКИТ к Минприроды.

Фото: realnoevremya.ru

«Никакого риска пустых полок нет», — опроверг мнение оператор «мусорной» реформы. В Минприроды сообщили, что обращение поступило в ведомство и будет рассмотрено.



Маргарита Головатенко