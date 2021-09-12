«Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» со счетом 2:5

Казанский «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» со счетом 2:5. Игра проходила на стадионе «Минск-Арена».

Первыми шайбу забили белорусы. Первый период закончился со счетом 0:1 в пользу «Динамо».

Однако уже во втором периоде «Ак Барс» сравнял счет. Шайбу забил Александр Бурмистров. Вскоре казанцы обошли соперников. Благодаря Дмитрию Кагарлицкому счет составил 2:1.

Затем «Динамо» забросило свою вторую шайбу и сравняло счет. В итоге белорусам удалось забить еще два гола в ворота казанцев.

10 сентября в первой выездной серии нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» обыграл хоккейный клуб из Подольска «Витязь». Игра закончилась со счетом 2:1.

Татьяна Демина