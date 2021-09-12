Новую группу интернет-спутников Starlink запустит на орбиту SpaceX
Во вторник запустят ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
— SpaceX планирует осуществить запуск Falcon 9 с 51-м спутником Starlink с комплекса 4Е с базы Космических сил в Ванденберге в Калифорнии, — сообщила компания.
Это будет уже 31-й с мая 2019 года вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink, пишет «Интерфакс».
В прошлом году SpaceX запустила ракету-носитель с 60 микроспутниками Starlink. Запуск прошел с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
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