SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX запустила ракеты-носителя с 60 микроспутниками Starlink. Запуск прошел с космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Первая ступень носителя использовалась на пяти запусках. После старта был осуществлен спуск первой ступени на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, сообщает ТАСС.

Глобальная спутниковая система Starlink предназначена обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в недоступных местах.

Ранее SpaceX дважды отменяла запуск навигационного спутника третьего поколения.