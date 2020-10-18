SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink
Американская компания SpaceX запустила ракеты-носителя с 60 микроспутниками Starlink. Запуск прошел с космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).
Первая ступень носителя использовалась на пяти запусках. После старта был осуществлен спуск первой ступени на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, сообщает ТАСС.
Глобальная спутниковая система Starlink предназначена обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в недоступных местах.
Ранее SpaceX дважды отменяла запуск навигационного спутника третьего поколения.
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