В Казани вновь пройдет акция по поиску хозяев для бездомных животных

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани во второй раз пройдет акция по поиску хозяев для бездомных животных «Лапа дружбы». Она запланирована на воскресенье, 12 сентября. Посетить мероприятие можно с 11.00 до 13.00 в парке им. Урицкого.

На акции казанцы смогут выбрать себе питомца в возрасте до года из приюта «Зооцентр». Все собаки вакцинированы, а щенки от полугода стерилизованы, сообщает Дирекция парков и скверов Казани. Кроме того, жители города смогут проконсультироваться по уходу за животными у ветеринарного врача и кинолога.

На акции пройдет благотворительная ярмарка, часть вырученных средств с которой организаторы направят на помощь частным приютам для животных. Все желающие могут принести с собой корм и другие необходимые вещи для бездомных собак.

Фото: Максим Платонов (архив)

Впервые в Казани акция прошла в июле в Горкинско-Ометьевском лесу. На встречу с казанцами привезли 12 питомцев из приюта «Зооцентр». Для шести собак нашли хозяев.



Татьяна Демина