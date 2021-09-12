Памфилова сообщила, что избирательная система готова к выборам «на 99% с хвостиком»

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что на сегодняшний день российская избирательная система готова к проведению сентябрьских выборов «на 99% с хвостиком». Осталось привести в порядок списки избирателей.

Кроме того, Центризбиркому необходимо до начала выборов оценить, насколько избирательные участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, есть ли на них средства индивидуальной защиты.

Памфилова рассказала, что на всех уровнях выборов ожидается высокая конкуренция. «У нас 13 кандидатов на одно место в Госдуме, на один мандат. У нас 11 кандидатов на место в заксобраниях регионов в среднем», — рассказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, по решению Центризбиркома России в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, будут проходить в стране в течение трех дней — с 17 сентября.



О том, как сентябрьские выборы 2021 года пройдут в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина