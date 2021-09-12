Новости общества

13:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Тюмени пенсионер пришел в автосалон с ружьем

12:52, 12.09.2021 1
В Тюмени пенсионер пришел в автосалон с ружьем
Фото: pixabay.com

В Тюмени пенсионер пришел в автосалон «Форвард Авто» с ружьем. Видео было опубликовано в telegram-канале телеканала РЕН ТВ.

Мужчина угрожал сотрудникам с помощью оружия из-за того, что был недоволен навязанной страховкой. Он требовал расторгнуть договор о ней. Пенсионера обезвредили и задержали сотрудники ГБР до приезда полиции.

В Полтаве девушка напала на школу №11 с арбалетом — она ранила двух учителей. Инцидент произошел 6 сентября в 10.00. Полицейские установили личность правонарушительницы — ею оказалась местная девушка 2002 года рождения. Было возбуждено уголовное дело.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:15
    Такой пенсионер уже нужен везде.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также