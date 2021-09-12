В Тюмени пенсионер пришел в автосалон с ружьем

В Тюмени пенсионер пришел в автосалон «Форвард Авто» с ружьем. Видео было опубликовано в telegram-канале телеканала РЕН ТВ.

Мужчина угрожал сотрудникам с помощью оружия из-за того, что был недоволен навязанной страховкой. Он требовал расторгнуть договор о ней. Пенсионера обезвредили и задержали сотрудники ГБР до приезда полиции.

В Полтаве девушка напала на школу №11 с арбалетом — она ранила двух учителей. Инцидент произошел 6 сентября в 10.00. Полицейские установили личность правонарушительницы — ею оказалась местная девушка 2002 года рождения. Было возбуждено уголовное дело.



Алексей Нечаев